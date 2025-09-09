रफीक ने दाेस्त बनाकर महिला से किया दुष्कर्म, शादी का कहकर धर्मांतरण का बनाया दबाव, गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। शहर में एक महिला के साथ दोस्ती के बाद शादी का कहकर मतांतरण का दबाव बनाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर पदम नगर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पदम नगर पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि करीब डेढ़ साल पहले रफीक पुत्र इकबाल खान निवासी सुदामापुरी खंडवा ने मेरे घर टाइल्स लगाने का काम किया था। इसके बाद उसने मुझसे जान पहचान की और बातचीत करने लगा, मुझे घुमाने लगा।

इस बीच मैंने उससे पांच हजार रुपये भी उधार लिए, उसके बदले रफीक ने मेरे सोने के पेंडिल मोती (मंगलसूत्र) रख लिए थे। उसके बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। मैंने उसके उधार लिए पांच हजार रुपये भी लौटा दिए लेकिन उसने मेरे मंगलसूत्र नहीं दिए। इसके बाद रफीक मुझसे मेरे पति के कमाये हुए रुपये मांगने लगा और कहने लगा कि मेरे साथ चलकर शादी कर ले और इस्लाम कबुल कर ले। मैं तुझे अच्छे से रखूंगा। इसके बाद मैंने रफीक से बातचीत करने से मना कर दिया।