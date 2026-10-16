खंडवा में पंचायत सचिव के खाते से उड़ाए 8 लाख रुपये, ज्यादातर ट्रांजेक्शन के मैसेज तक नहीं आए

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : विकासखंड खालवा में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत कालाआम खुर्द के सचिव श्यामलाल पिता श्रीपाल यादव, निवासी जोगीबेड़ा के बैंक खातों से पांच दिनों के भीतर 8 लाख रुपये से अधिक की राशि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी गई।

5 से 10 अक्टूबर के बीच कुल 103 बार लेन-देन किए जाने की जानकारी सामने आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश ट्रांजेक्शन के मैसेज पीड़ित के मोबाइल पर नहीं पहुंचे। मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से भी कार्रवाई की मांग की है।