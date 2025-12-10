मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सनातन धर्म इतना पसंद आया कि सानिया अली बनी सती, मंत्रोच्चार के साथ हिंदू युवक से किया विवाह

    खंडवा जिले के महादेवगढ़ में एक मुस्लिम युवती ने अपना धर्म परिवर्तित करते हुए सनातन धर्म को अपना लिया। सानिया नामक युवती ने अपना नाम बदलकर सती रख लिया। साथ ही हिंदू रीति-रिवाज के साथ गांव के एक हिंदू युवक निखिल कोचले से विवाह कर लिया।

    By Geete Govind
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 01:12:16 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 01:15:25 AM (IST)
    सनातन धर्म इतना पसंद आया कि सानिया अली बनी सती, मंत्रोच्चार के साथ हिंदू युवक से किया विवाह
    सानिया से सती बनी मुस्लिम युवती ने किया विवाह

    HighLights

    1. घर-परिवार छोड़कर श्रीकृष्ण की भक्ति में रमी मुस्लिम युवती
    2. सनातन धर्म ने सानिया को लुभाया, निखिल से विवाह रचाया
    3. महादेवगढ़ में अग्नि के सात फेरे लेकर कहा, नाम मिला सती

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले के गुड़ी की रहने वाली सानिया अली को सनातन धर्म ने इस तरह लुभाया कि वह घर-परिवार छोड़कर मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण की भक्ति में रम गई। वहां से लौटने के बाद सानिया ने अपने ही गांव के निखिल कोचले से प्रेम विवाह करने का मन बना लिया। स्वजनों के विरोध के बाद भी वह अपने निर्णय पर अडिग रहीं और मंगलवार को सानिया अली ने महादेवगढ़ में निखिल कोचले से विवाह कर लिया।

    महादेवगढ़ में मंगलवार को मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से विवाह रचाया। सानिया पुत्री जाकिर अली निवासी गुड़ी ने सनातन धर्म अपनाकर स्वयं का नाम सती रखकर निखिल कोचले से सनातन पद्धति से विवाह किया। पंडित ललित डोंगरे द्वारा वैदिक पद्धति से विवाह संपन्न कराया गया।


    सानिया से सती बनी युवती का कहना है कि बचपन से ही उसे सनातन धर्म से लगाव था। पिछले कुछ महीनों से घर पर प्रताड़ित होने के कारण वह राधा एवं कृष्ण के प्रेम से प्रभावित होकर मथुरा वृंदावन चली गई थी। वहीं मंदिरों में रहते हुए उसने मथुरा वृंदावन में आने वाले भक्तों द्वारा भेंट की गई रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद सहित पाठ किया। सनातन धर्म को समझने के बाद खंडवा लौटी।

    सती ने बताया कि पिता द्वारा पिपलोद थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराई गई। थाने में बयान देने के बाद मंगलवार को महादेवगढ़ मंदिर पर निखिल से विवाह कर लिया। महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने वर-वधु को दांपत्य जीवन में प्रवेश करने का आशीर्वाद दिया।

    पालीवाल ने बताया कि अब तक महादेवगढ़ में 70 मुस्लिम युवतियाें ने हिंदु पद्धति से विवाह किया है। मंदिर में विवाह के अवसर पर हरिशंकर लोधी, एके बाबू, मोनू गौर, संकेत जोशी, कुश पालीवाल, अनिमेष पालीवाल, पक्या यादव, शारदा शर्मा, सृष्टि दुबे, सभी ने वर वधू का आशीर्वाद दिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.