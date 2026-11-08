खंडवा में बाइक की सीट के अंदर छिपा बैठा था सात फीट लंबा अजगर, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : शहर के पड़ावा क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब बाइक की सीट के अंदर से करीब सात फीट लंबा मोटा अजगर निकला। अजगर को देखकर दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी घबरा गए। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

जानकारी के अनुसार आबना नदी के पास स्थित फतेहपुर गांव निवासी अमित अपनी बाइक की सीट का कवर बदलवाने के लिए पड़ावा स्थित सीट कवर की दुकान पर पहुंचा था। दुकान पर कर्मचारी ने जैसे ही बाइक की सीट खोलकर देखी, उसके अंदर अजगर दिखाई दिया।