खंडवा में मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, खेत पर काम करने गए 50 वर्षीय दिव्यांग की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : खेत में कपास की काठी उखाड़ने गए 50 वर्षीय भगवान सिंह चौहान पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में भगवान सिंह सहित उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी घायल हो गए। मधुमक्खियों के काटने से गंभीर रूप से घायल भगवान सिंह की गुरुवार दोपहर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वे एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग थे। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

अचानक हुए हमले से वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला मृतक के बेटे रघुवीर चौहान ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे वे खेत में कपास की काठी उखाड़ रहे थे।उनके पिता भगवान सिंह भी उनके साथ आए थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया।मधुमक्खियों ने भगवान सिंह को बुरी तरह काटा। उनके पूरे चेहरे पर मधुमक्खियां चिपक गई थीं। अचानक हुए हमले से वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।