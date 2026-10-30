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खंडवा में मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, खेत पर काम करने गए 50 वर्षीय दिव्यांग की मौत

खेत में कपास की काठी उखाड़ने गए 50 वर्षीय भगवान सिंह चौहान पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में भगवान सिंह सहित उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी घायल हो गए।

By Ashwin RathoreEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 10:23:23 AM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 10:23:23 AM (IST)
खंडवा में मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, खेत पर काम करने गए 50 वर्षीय दिव्यांग की मौत
मृतक भगवान चौहान व मधुमक्खियों ने किया हमला। -एआई इमेज

HighLights

  1. बेटे के साथ खेत में कपास की काठी उखाड़ने गए थे
  2. अचानक हुए हमले से वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला
  3. 50 वर्षीय भगवान सिंह चौहान ने जिला अस्पताल में तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : खेत में कपास की काठी उखाड़ने गए 50 वर्षीय भगवान सिंह चौहान पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में भगवान सिंह सहित उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी घायल हो गए। मधुमक्खियों के काटने से गंभीर रूप से घायल भगवान सिंह की गुरुवार दोपहर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वे एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग थे। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

अचानक हुए हमले से वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला

मृतक के बेटे रघुवीर चौहान ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे वे खेत में कपास की काठी उखाड़ रहे थे।उनके पिता भगवान सिंह भी उनके साथ आए थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया।मधुमक्खियों ने भगवान सिंह को बुरी तरह काटा। उनके पूरे चेहरे पर मधुमक्खियां चिपक गई थीं। अचानक हुए हमले से वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।


कंबल से बचाने का किया प्रयास

रघुवीर के अनुसार, मधुमक्खियों के हमले के दौरान परिवार के लोगों ने भगवान सिंह को बचाने का प्रयास किया।उनके भाई प्रकाश कंबल लेकर पहुंचे और कंबल की मदद से उन्हें मधुमक्खियों से बचाने की कोशिश की। हालांकि, हमला इतना जोरदार था कि भगवान सिंह की हालत गंभीर हो गई।

हालत बिगड़ने पर परिजन भगवान सिंह को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे

घटना के बाद उन्हें बांगरदा गांव में एक निजी क्लिनिक पर उपचार के लिए ले जाया गया। गुरुवार सुबह हालत बिगड़ने पर परिजन भगवान सिंह को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन दोपहर में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगवान सिंह की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के लिए यह घटना दुखद साबित हुई।

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