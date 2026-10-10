खंडवा में बस को पीछे से टेम्पो ट्रैवलर ने मारी टक्कर, ग्रामीणों ने बस ड्राइवर और कंडक्टर से की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : खंडवा से इंदौर जा रही यात्रियों से भरी आर्या बस को छैगांव माखन में पीछे से आ रहे टेम्पो ट्रैवलर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर हंगामा हो गया।

आरोप है कि बस के चालक, कंडक्टर और क्लीनर के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। घटना के बाद टेम्पो ट्रैवलर का चालक मौके से फरार हो गया। बस चालक ने पुलिस को बुलाकर घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं हादसे के बाद बस के यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और सभी घबराकर बस से उतर गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी तरह की जानमाल को नुकसान नहीं पहुंचा।