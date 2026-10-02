सिंहस्थ में एक करोड़ श्रद्धालु आएंगे, इंटरनेट के नेटवर्क ने साथ छोड़ा तो कैसे संभलेगी तीर्थनगरी ओंकारेश्वर

मनीष करे, नईदुनिया, खंडवा : सिंहस्थ 2028 में तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में करीब एक करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को संभालने के लिए प्रशासन सड़क, पार्किंग, पैदल पुल, मंदिर परिसर, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।

हालांकि इन तैयारियों के बीच संचार व्यवस्था सबसे अहम जरूरतों में शामिल होने के बावजूद फिलहाल हाशिए पर दिखाई दे रही है। वर्तमान में ही शनिवार, रविवार और विशेष पर्वों पर भीड़ बढ़ते ही मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रभावित होने लगती है। ऐसे में सिंहस्थ के दौरान यदि नेटवर्क क्षमता नहीं बढ़ाई गई तो इसका सीधा असर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, संपर्क और डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर पड़ सकता है।

ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल सेवाओं में भी परेशानी आती है ओंकारेश्वर में वर्तमान भीड़ के दौरान कई बार मोबाइल पर बात करना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट की गति प्रभावित होने से ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल सेवाओं में भी परेशानी आती है। सिंहस्थ में भीड़ कई गुना बढ़ने पर यही समस्या और गंभीर हो सकती है। आपात स्थिति में सूचना पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण होगा बाहर से आने वाले श्रद्धालु अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पाए तो आपात स्थिति में सूचना पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण होगा। भीड़ प्रबंधन में मोबाइल आधारित सूचना, लोकेशन शेयरिंग, डिजिटल भुगतान और प्रशासनिक संचार की भूमिका को देखते हुए नेटवर्क क्षमता बढ़ाना जरूरी होगा। किसी आपात स्थिति में सहायता व अन्य व्यवस्था में नेटवर्क का अभाव परेशानी की वजह बन सकता है।

नेटवर्क के अभाव में आनलाइन दर्शन व्यवस्था प्रभावित ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई आनलाइन सुविधाएं शुरू की है। इनमें घर बैठने ज्योतिर्लिंग दर्शन-पूजन, शीघ्र दर्शन के लिए आनलाइन बुकिंग सेवा सहित अन्य आनलाइन सेवाएं संचालित है लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण इन सेवाओं को लाभ श्रद्धालुओं को सही ढ़ंग से नहीं मिल पाता है। कई बार तो व्हीआइपी या शीघ्र दर्शन के लिए बुकिंग मैसेज भेजने में भी परेशानी होती है। श्रद्धालुओं को वाट्सअप पर मैसेज नहीं मिल पाते है। आम दिनों में ट्रैफिक कम रहने से निजी कंपनियां यहां टावर खड़े करने में रूचि नहीं लेती है। वर्तमान में एक निजी कंपनी और बीएसएनएल उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रहा है। इस संबंध में पुनासा एसडीएम और मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी सीईओ पंकज वर्मा ने बताया कि नेटवर्क की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 938 करोड़ के 46 प्रोजेक्ट, 21 पर काम शुरू सिंहस्थ के लिए ओंकारेश्वर में श्रद्धालु सुविधा और क्राउड मैनेजमेंट से जुड़े कुल 46 प्रोजेक्ट की लागत 938.43 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इनमें अभी 21 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, जबकि 20 कार्य ऐसे हैं जिनके प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। शुरू हुए कार्यों की लागत करीब 247.14 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित बड़े कार्यों में ओंकारेश्वर मंदिर परिसर विकास 160 करोड़, ममलेश्वर मंदिर परिसर विकास करीब 119 करोड़, ओंकार सर्किट 70 करोड़, नया होटल 50 करोड़ और कुबेर भंडारी पार्किंग 38 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा बायपास सड़क, सीसी रोड, अस्पताल विस्तार, पार्किंग, ट्रेंचिंग ग्राउंड, फूड कोर्ट और सुरक्षा से जुड़े कार्य भी प्रस्तावित हैं।