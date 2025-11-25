खाद खरीदने आए किसान की कार का कांच तोड़कर बदमाश 2.70 लाख रुपये ले भागे, वारदात सीसीटीवी में कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पुरानी अनाज मंडी में सोमवार दोपहर दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई, जिसने किसानों और व्यापारियों में दहशत का माहौल बना दिया है। जसवाड़ी निवासी किसान अनिल पटेल खाद खरीदने मंडी पहुंचे थे। उनके रिश्तेदार द्वारा माता चौक स्थित बैंक से निकाली गई दो लाख 70 हजार रुपये की नकद राशि वे साथ लाए थे, जिसे वे खाद व उधारी चुकाने के लिए देने वाले थे।

कार खड़ी की और खाद खरीदने अंदर चले गए मंडी परिसर में पहुंचकर किसान ने अपनी कार खड़ी की और खाद खरीदने अंदर चले गए। इसी बीच मौके की ताक में बैठे अज्ञात चोरों ने कार का कांच पत्थर से तोड़ दिया और सीट पर रखे रुपये चोरी कर फरार हो गए। घटना कुछ ही मिनटों में अंजाम दे दी गई। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक कार से रुपये निकालकर भागता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है।