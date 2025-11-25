मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खाद खरीदने आए किसान की कार का कांच तोड़कर बदमाश 2.70 लाख रुपये ले भागे, वारदात सीसीटीवी में कैद

    पुरानी अनाज मंडी में सोमवार दोपहर दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई, जिसने किसानों और व्यापारियों में दहशत का माहौल बना दिया है। जसवाड़ी निवासी किसान अनिल पटेल खाद खरीदने मंडी पहुंचे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित किसान ने तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 01:44:03 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 01:44:03 AM (IST)
    खाद खरीदने आए किसान की कार का कांच तोड़कर बदमाश 2.70 लाख रुपये ले भागे, वारदात सीसीटीवी में कैद
    कार का कांच तोड़कर बदमाश 2.70 लाख रुपये की चोरी

    HighLights

    1. सोमवार दोपहर दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई
    2. जिसने किसानों और व्यापारियों में दहशत का माहौल बना दिया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पुरानी अनाज मंडी में सोमवार दोपहर दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई, जिसने किसानों और व्यापारियों में दहशत का माहौल बना दिया है। जसवाड़ी निवासी किसान अनिल पटेल खाद खरीदने मंडी पहुंचे थे। उनके रिश्तेदार द्वारा माता चौक स्थित बैंक से निकाली गई दो लाख 70 हजार रुपये की नकद राशि वे साथ लाए थे, जिसे वे खाद व उधारी चुकाने के लिए देने वाले थे।

    कार खड़ी की और खाद खरीदने अंदर चले गए

    मंडी परिसर में पहुंचकर किसान ने अपनी कार खड़ी की और खाद खरीदने अंदर चले गए। इसी बीच मौके की ताक में बैठे अज्ञात चोरों ने कार का कांच पत्थर से तोड़ दिया और सीट पर रखे रुपये चोरी कर फरार हो गए। घटना कुछ ही मिनटों में अंजाम दे दी गई। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक कार से रुपये निकालकर भागता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है।


    घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित किसान ने तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस एवं डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही मंडी क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश भी तेज कर दी गई है।

    सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल

    वारदात के बाद पुरानी मंडी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। किसानों और व्यापारियों में आक्रोश तथा चिंता का माहौल है। पीड़ित किसान का कहना है कि चोरों ने उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर मिनटों में हाथ साफ कर दिया।

    बदमाशों की पहचान कर रहे

    अभिनव बारंगे, सीएसपी, खंडवा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    इसे भी पढ़ें- बीना सिविल अस्पताल में हंगामा: ड्यूटी डॉक्टर ने मरीज अटेंडर पर थूंका, फिर मारे थप्पड़

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.