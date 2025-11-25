मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बीना सिविल अस्पताल में हंगामा: ड्यूटी डॉक्टर ने मरीज अटेंडर पर थूंका, फिर मारे थप्पड़

    रेफर अस्पताल का तमगा लिए बीना सिविल अस्पताल यूं ही बदनाम नहीं है। यहां के डॉक्टर मरीज के साथ आए लोगों के मुंह पर थूक देते हैं और गुंडों की तरह मारपीट शुरू कर देते हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उसने पहले तो थूंका, जिसके छींटे आदित्य पर पड़े। इसके बाद थप्पड़ लगा दिए। इस दौरान महिला मरीज के बेटे अमन यादव ने वीडियो भी बनाया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 12:33:53 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 12:33:53 AM (IST)
    बीना सिविल अस्पताल में हंगामा: ड्यूटी डॉक्टर ने मरीज अटेंडर पर थूंका, फिर मारे थप्पड़
    डॉक्टर और मरीज अटेंडर के बीच झड़प

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बीना। रेफर अस्पताल का तमगा लिए बीना सिविल अस्पताल यूं ही बदनाम नहीं है। यहां के डॉक्टर मरीज के साथ आए लोगों के मुंह पर थूक देते हैं और गुंडों की तरह मारपीट शुरू कर देते हैं। सोमवार रात यहां सिविल अस्पताल में तब बवाल मच गया, जब रात करीब 8 बजे कटरा वार्ड निवासी मंजू पति राकेश यादव को उनका भांजा और बेटा पथरी का दर्द उठने पर सिविल अस्पताल लेकर आए थे। उन्हें भर्ती करने के बाद बोतल लगा दी गई थी और डॉक्टर सौरभ जैन फोन पर व्यस्त हो गए।

    थूका और मारे थप्पड़

    डॉक्टर फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान मरीज के अटेंडर भांजे ने मरीज को तेज दर्द होने पर डॉक्टर को तलाश किया। फोन पर बात कर रहे डॉक्टर को समस्या बताने पर वह दानव की तरह मरीज के अटेंडर आदित्य यादव पर टूट पड़े। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उसने पहले तो थूंका, जिसके छींटे आदित्य पर पड़े। इसके बाद थप्पड़ लगा दिए। इस दौरान महिला मरीज के बेटे अमन यादव ने वीडियो भी बनाया।


    सिविल अस्पताल में सोमवार रात करीब 8 बजे एक गंभीर घटना सामने आई, जब पेट दर्द से पीड़ित महिला को लेकर आए युवक के साथ ड्यूटी डॉक्टर द्वारा बदसलूकी और मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया। घटना देख मंजू यादव के पुत्र अमन यादव ने पूरा घटनाक्रम मोबाइल में रिकॉर्ड किया और परिजनों को जानकारी दी।

    डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज

    अस्पताल परिसर में हड़कंप मचते ही मामले की सूचना पुलिस को दी गई। रात करीब 9 बजे पुलिस बल अस्पताल पहुंचा और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। इधर पीड़ित आदित्य यादव और उसके परिजन थाने पहुंचे तथा डॉक्टर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मरीज और परिजनों में भारी आक्रोश है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.