बीना सिविल अस्पताल में हंगामा: ड्यूटी डॉक्टर ने मरीज अटेंडर पर थूंका, फिर मारे थप्पड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, बीना। रेफर अस्पताल का तमगा लिए बीना सिविल अस्पताल यूं ही बदनाम नहीं है। यहां के डॉक्टर मरीज के साथ आए लोगों के मुंह पर थूक देते हैं और गुंडों की तरह मारपीट शुरू कर देते हैं। सोमवार रात यहां सिविल अस्पताल में तब बवाल मच गया, जब रात करीब 8 बजे कटरा वार्ड निवासी मंजू पति राकेश यादव को उनका भांजा और बेटा पथरी का दर्द उठने पर सिविल अस्पताल लेकर आए थे। उन्हें भर्ती करने के बाद बोतल लगा दी गई थी और डॉक्टर सौरभ जैन फोन पर व्यस्त हो गए।

थूका और मारे थप्पड़ डॉक्टर फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान मरीज के अटेंडर भांजे ने मरीज को तेज दर्द होने पर डॉक्टर को तलाश किया। फोन पर बात कर रहे डॉक्टर को समस्या बताने पर वह दानव की तरह मरीज के अटेंडर आदित्य यादव पर टूट पड़े। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उसने पहले तो थूंका, जिसके छींटे आदित्य पर पड़े। इसके बाद थप्पड़ लगा दिए। इस दौरान महिला मरीज के बेटे अमन यादव ने वीडियो भी बनाया।