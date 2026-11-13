पीथमपुर में मजदूरों से भरी बस हाई-वोल्टेज पोल से टकराई, बड़ा हादसा टला

नईदुनिया न्यूज, पीथमपुर। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर-1 थाना क्षेत्र में महू-नीमच मार्ग की सर्विस रोड पर बुधवार देर रात एक निजी कंपनी की अनुबंधित बस बिजली के हाई-वोल्टेज पोल से टकरा गई। बस में मजदूर और कर्मचारी सवार थे। तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही के चलते बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से जा भिड़ी। हादसा रात करीब साढ़े दस बजे हुआ।
टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ और बिजली के तारों से चिंगारियां तथा आग की लपटें निकलने लगीं। बस में सवार कर्मचारियों में चीख-पुकार मच गई। करंट की आशंका से राहगीर और आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों और घरों से बाहर निकल आए। टक्कर के बाद इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और अंधेरा छा गया। हादसे के बावजूद बस में सवार किसी यात्री या राहगीर को चोट नहीं आई।
हालांकि घटना से लोगों में दहशत फैल गई और बस में बैठे कर्मचारियों की जान बाल-बाल बची। दुर्घटना के कारण सर्विस रोड पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर सेक्टर-1 पुलिस और विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
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पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कर यातायात सामान्य कराया। विद्युत विभाग की टीम पोल और तारों को हुए नुकसान का आकलन करने तथा बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने के काम में जुट गई।
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