पीथमपुर में मजदूरों से भरी बस हाई-वोल्टेज पोल से टकराई, बड़ा हादसा टला

नईदुनिया न्यूज, पीथमपुर। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर-1 थाना क्षेत्र में महू-नीमच मार्ग की सर्विस रोड पर बुधवार देर रात एक निजी कंपनी की अनुबंधित बस बिजली के हाई-वोल्टेज पोल से टकरा गई। बस में मजदूर और कर्मचारी सवार थे। तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही के चलते बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से जा भिड़ी। हादसा रात करीब साढ़े दस बजे हुआ।

बिजली सप्लाई बंद हो गई टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ और बिजली के तारों से चिंगारियां तथा आग की लपटें निकलने लगीं। बस में सवार कर्मचारियों में चीख-पुकार मच गई। करंट की आशंका से राहगीर और आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों और घरों से बाहर निकल आए। टक्कर के बाद इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और अंधेरा छा गया। हादसे के बावजूद बस में सवार किसी यात्री या राहगीर को चोट नहीं आई।