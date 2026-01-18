मेरी खबरें
    9 साल की बेटी की शादी करने से पिता ने किया इनकार तो लड़के के परिवार ने उसे जमकर पीटा

    खंडवा जिले के गांव में नंदराज और गुंजता नामक व्यक्तियों ने एक व्यक्ति पर उसकी नौ वर्षीय बेटी की शादी को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब पिता ने स्पष् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 11:16:11 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 11:23:56 AM (IST)
    9 साल की बेटी की शादी करने से पिता ने किया इनकार तो लड़के के परिवार ने उसे जमकर पीटा
    लड़के के परिवार वाले नाबालिग लड़की के पिता पर डाल रहे थे शादी करने का दबाव, नहीं माना तो पीटने लगे।- प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. नाबालिग की शादी कराने से मना किया तो आरोपितों ने पिता को पीटा
    2. खंडवा जिले के पिपलोद थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई यह घटना
    3. तीन बार खून की उल्टियां होने पर जिला अस्पताल में कराया भर्ती

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पिपलोद थाना क्षेत्र से नाबालिग बच्ची की जबरन शादी को लेकर दबाव और हिंसा का गंभीर मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ साल की बच्ची की शादी तय कराने के लिए दबाव बनाने का विरोध करना उसके पिता को भारी पड़ गया। शादी से इनकार करने पर लड़के के पिता और परिजन ने बच्ची के पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई।

    बच्ची का पिता शनिवार को बेटे के साथ गांव में सामान पहुंचाने गया था। इसी दौरान नंदराज और गुंजता नामक व्यक्तियों ने उसकी नौ वर्षीय बेटी की शादी को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब पिता ने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्ची नाबालिग है और कानूनन 18 वर्ष से पहले उसकी शादी नहीं की जा सकती तो वो आक्रोशित हो गए। स्वजन के अनुसार, आरोपितों ने बच्ची के पिता के साथ जमकर मारपीट की।


    तीन बार खून की उल्टियां हुईं

    उस पर लकड़ी से भी वार किया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। कुछ ही समय में उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तीन बार खून की उल्टियां हुईं। गंभीर हालत में परिजन उसे देर रात खंडवा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया। शनिवार सुबह घायल पिता अस्पताल से सीधे पिपलोद थाने पहुंचा और पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित नंदराज और गुंजता के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआइआर दर्ज कर ली है।

    जल्द होगी आरोपितों की गिरफ्तारी

    पिपलोद थाना टीआई एसएन पांडेय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम को गांव भेजा गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पूरी घटना नाबालिग लड़की की जबरन शादी कराने के दबाव के कारण हुई। स्वजन ने कहा कि उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है और कानून भी नाबालिग विवाह की अनुमति नहीं देता, इसके बावजूद उन पर दबाव बनाया गया।

