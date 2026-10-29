खंडवा में डेंगू से युवक की मौत, हरसूद बना हॉट स्पॉट, संभाग में पहली मौत के बावजूद मामले को दबाने का प्रयास

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच हरसूद में एक युवक की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। इस सीजन में संभाग में डेंगू से मौत का यह पहला मामला बताया जा रहा है। जिले में अब तक 14 डेंगू पाजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे अधिक 9 मामले हरसूद तहसील के हैं।

वहीं, खंडवा शहर में चार और छैगांव माखन में एक मरीज की पुष्टि हुई है। हरसूद के सेक्टर नंबर छह निवासी 21 वर्षीय व्यापारी गौतम पुत्र विजय जैन हुई मौत के बाद क्षेत्र में डेंगू के संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है। डेंगू से मौत जैसे संवेदनशील मामले में मलेरिया और स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारी मौत की वजह का खुलासा करने से कतरा रहे है।

हरसूद में सबसे ज्यादा मामले, युवक की मौत स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, हरसूद में मृत युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बताया जाता है कि युवक को बुखार आने पर खंडवा के निजी चिकित्सक को दिखाया गया था वहां दिए गए सैंपल की जांच में डेंगू पॉजिटिव आया था। इसकी जानकारी मिलने पर मलेरिया विभाग द्वारा भी युवक का सैंपल लेकर जांच की गई जिसमें डेंगू एलिजा पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। जिला मलेरिया अधिकारी करण सिंह भूरिया का कहना है कि युवक और उसके स्वजनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने की समझाइश दी गई थी, लेकिन युवक अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। डेंगू से मौत का यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मृतक के परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच की गई। परिवार में मृतक की दादी को बुखार होने पर उनका सैंपल लिया गया था, हालांकि जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। इससे फिलहाल परिवार के अन्य सदस्यों में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है।