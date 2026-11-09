खरगोन के इस गांव में 19 दिन बाद हुआ रावण दहन, जमीन विवाद के चलते अड़े थे ग्रामीण, ऐसे हुआ फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। ग्राम छोटी कसरावद में जमीन विवाद के चलते इस बार दशहरे पर रावण दहन नहीं हो पाया था। ग्रामीणों ने आखिरकार 19 दिन के इंतजार के बाद दीपावली की रात रविवार को ढोल-ताशों व आतिशबाजी के बीच 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया। इस दौरान गांव में दशहरे व दीपावली का उत्साह एक साथ नजर आया।

रावण दहन के साथ ही पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। दीपावली के पर्व पर रावण दहन देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। श्री सांवरिया ग्रुप की ओर से भगवान श्रीराम व लक्ष्मण की आकर्षक झांकी सजाई गई। वहीं नवगठित दशहरा मैदान बचाओ समिति के माध्यम से रावण दहन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ग्राम पंचायत द्वारा रावण का पुतला तैयार करवाकर दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता था।