खरगोन में घर के आंगन में खेल रहे 8 वर्षीय बालक को टेम्पो ने रौंदा, ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर बात कर रहा था ड्राइवर

नईदुनिया न्यूज, बड़वाह (खरगोन) : समीपस्थ ग्राम बठोली में रविवार सुबह घर के आंगन में खेल रहे आठ वर्षीय बालक लक्ष्य पिता भोला खेड़ेकर को तेज रफ्तार दूध के टेंपो ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बालक को स्वजन शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही सिविल अस्पताल में ग्रामीणों व स्वजनों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों व मृतक के दादा दिनेश खेड़ेकर ने बताया कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। इसी दौरान गली से गुजरे दूध सप्लायर के टेंपो चालक ने कानों में इयरफोन लगा रखे थे और उसका पूरा ध्यान मोबाइल फोन पर था।