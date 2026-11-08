खरगोन में खेत से गोभी तोड़ने पर वृद्ध को पीटा, एक माह बाद मौत, परिजन ने किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन : जिले के ऊन थाना क्षेत्र में एक माह पहले हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए 60 वर्षीय वृद्ध ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद शनिवार को परिजन शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने मारपीट करने वाले की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया।
यह पूरी घटना ग्राम पनवाड़ा में घटित हुई थी। परिजनों के अनुसार महज खेत से फुल गोभी तोड़ने की बात पर खेत मालिक ने वृद्ध की पिटाई की, जिससे वह गंभीर घायल हो गया और उसने उपचार के बावजूद दम तोड़ दिया।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय कुमार पिता गण्या बड़ोले की शुक्रवार को मृत्यु हो गई।
परिजन इसके बाद शव लेकर सीधे ऊन थाना पहुंचे और अपनी व्यथा पुलिस के सामने रखी। परिजन मेहताब बड़ोले और नहाला गण्या का आरोप है कि गत छह अक्टूबर को संजू तंवर ने मृतक गणया को खेत से गोभी का फूल तोड़ने की बात पर नाराज होकर गाली-गलौच करते हुए लकड़ी से बेरहमी से पिटाई कर दी। इसमें उसके हाथ और कमर में गंभीर फ्रेक्चर आ गए।
परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचे ग्राम सरपंच किनोर सिंह पटेल ने बताया मारपीट से घायल कुमार को गत छह अक्टूबर को खरगोन के जिला अस्पताल में उपचार दिया गया, जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे इंदौर भी ले जाया गया। हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।
उपचार के बाद परिजन उसे घर ले आए, जहां वह पिछले 15 दिनों से घायल अवस्था में ही था और बिस्तर पर पड़ा था। शुक्रवार सुबह उसने अंतिम सांस ली। परिजनों ने पिटाई करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने आक्रोश जताते ऊन थाना
पुलिस के एसआई विनोद पटेल से तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में भी प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को उचित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद वे शव का पोस्टमार्टम कराने पर सहमत हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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