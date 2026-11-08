खरगोन में खेत से गोभी तोड़ने पर वृद्ध को पीटा, एक माह बाद मौत, परिजन ने किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन : जिले के ऊन थाना क्षेत्र में एक माह पहले हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए 60 वर्षीय वृद्ध ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद शनिवार को परिजन शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने मारपीट करने वाले की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया।

यह पूरी घटना ग्राम पनवाड़ा में घटित हुई थी। परिजनों के अनुसार महज खेत से फुल गोभी तोड़ने की बात पर खेत मालिक ने वृद्ध की पिटाई की, जिससे वह गंभीर घायल हो गया और उसने उपचार के बावजूद दम तोड़ दिया।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय कुमार पिता गण्या बड़ोले की शुक्रवार को मृत्यु हो गई।