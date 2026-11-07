खंडवा में रिश्तों का कत्ल, जिस चचेरे भाई को बेटे की तरह पाला; उसी ने चाकू घोंपकर ले ली जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना पिपलोद थाना क्षेत्र के पिपलिया कलां गांव में सामने आई है। यहां जिस चचेरे भाई को परिवार ने बचपन से बेटे की तरह पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी ने विवाद के दौरान चाकू घोंपकर उसकी जान ले ली।

मृतक की पहचान संजू (पिता तुकाराम) के रूप में हुई है, जबकि हत्या का आरोप उसके चचेरे भाई प्रिंस (पिता राधेश्याम) पर है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार, दीपावली के अवसर पर परिवार के लोग एक साथ बैठकर उत्सव मना रहे थे। इसी दौरान शनिवार रात करीब आठ बजे कुछ लोगों के बीच शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद संजू के बड़े भाई और चचेरे भाई प्रिंस के बीच शुरू हुआ था।