नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिले की बड़वाह विधानसभा से भाजपा विधायक सचिन बिरला का खनन संबंधी एक पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक ने कलेक्टर, जिला खनिज अधिकारी और बड़वाह एसडीएम को पत्र लिखकर अपने विधानसभा क्षेत्र में नई खनन लीज, अस्थायी अनुमति या खनन से जुड़ी अन्य स्वीकृति देने से पहले उन्हें सूचना देने और अपनी अनुशंसा की शर्त रखी थी।

हालांकि, पत्र को लेकर चर्चा शुरू होने के बाद विधायक ने एक और पत्र लिखकर अपनी मंशा स्पष्ट की है। इसे पहले पत्र के रुख में यू-टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरे पत्र में नियमों का पालन किए जाने को सुनिश्चित करने की बात लिखी गई है।