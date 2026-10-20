खरगोन में कपास-मिर्ची की आड़ में उगा रहे थे गांजा, करीब 205 किलो वजनी पौधे किए जब्त, एक गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, भीकनगांव (खरगोन) : थाना क्षेत्र के ग्राम बैडछा के एक खेत में पुलिस ने कपास व मिर्ची के पौधों गांजे की अवैध खेती का मामला सामने आया है। कार्रवाई में पुलिस ने खेत से गांजे के कुल 82 हरे पौधे जब्त किए हैं, जिनका कुल वजन 204.88 किलो बताया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं उसका साथी मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने बताया कि कुल 204.88 किलोग्राम वजनी पौधे जब्त कर आरोपी सिकदार सोलंकी (45) को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक अन्य साथी पुलिस को देखकर फरार हो गया। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।