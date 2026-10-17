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कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 10वें दिन में ही कैदी फरार, शौचालय की छत से कूदकर फांदी दीवार

खरगोन जेल से 20 साल की सजा काट रहा 23 वर्षीय कैदी फरार हो गया। जेल में बंदियों की गिनती के दौरान एक बंदी कम मिलने पर जेल प्रशासन को इसकी जानकारी हुई।

By Vivek ParasharEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 07:35:09 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 07:35:09 PM (IST)
कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 10वें दिन में ही कैदी फरार, शौचालय की छत से कूदकर फांदी दीवार
जेल से 10 दिन पहले सजायाफ्ता कैदी फरार। (AI Generated Image)

HighLights

  1. जेल से 10 दिन पहले सजायाफ्ता कैदी फरार
  2. गिनती में एक बंदी कम मिलने पर हुआ खुलासा
  3. सीसीटीवी फुटेज में कैदी के भागने की हुई पुष्टि

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिला जेल से 20 साल की सजा काट रहा 23 वर्षीय कैदी फरार हो गया। जेल में बंदियों की गिनती के दौरान एक बंदी कम मिलने पर जेल प्रशासन को इसकी जानकारी हुई।

सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि कैदी शौचालय की छत पर चढ़कर वहां से कूदते हुए जेल की बाहरी दीवार फांदकर भाग निकला। जानकारी अनुसार कैदी को 10 दिन पहले ही न्यायालय से सजा हुई थी। जेल अधीक्षक की शिकायत पर मेनगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

CCTV में कैद हुई शौचालय की छत से भागने की वारदात

जेल अधीक्षक की ओर से मेनगांव थाना प्रभारी को भेजे गए पत्र के अनुसार, फरार कैदी की पहचान अरुण (23) पिता गणेश धुर्वे, निवासी इंदिरा नगर खरगोन के रूप में हुई है। उसे विशेष प्रकरण में खरगोन के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने गत सात अक्टूबर को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 344 और 366 व पॉक्सो एक्ट की धारा-6 से संबंधित था।


शाम की गिनती में कम निकला कैदी

शुक्रवार शाम बंदी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात प्रहरी ने गिनती के दौरान एक कैदी कम होने की सूचना दी। इसके बाद जेल स्टाफ ने परिसर के अंदर और बाहर तलाश की व सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के अनुसार शाम करीब 6.14 बजे अरुण वार्ड के शौचालय पर चढ़ा और वहां से कूदकर जेल गेट के पश्चिम में स्थित बाहरी दीवार फांदकर फरार हो गया।

पुलिस मामला दर्ज कर कैदी की तलाश में जुटी

केन्द्रीय जेल बड़वानी की अधीक्षक शैफाली तिवारी ने शनिवार को खरगोन जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन ने कैदी के फरार होने की सूचना पुलिस को देते हुए एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कैदी की तलाश में विभिन्न टीमें भेजी हैं।