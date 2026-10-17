कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 10वें दिन में ही कैदी फरार, शौचालय की छत से कूदकर फांदी दीवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिला जेल से 20 साल की सजा काट रहा 23 वर्षीय कैदी फरार हो गया। जेल में बंदियों की गिनती के दौरान एक बंदी कम मिलने पर जेल प्रशासन को इसकी जानकारी हुई। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि कैदी शौचालय की छत पर चढ़कर वहां से कूदते हुए जेल की बाहरी दीवार फांदकर भाग निकला। जानकारी अनुसार कैदी को 10 दिन पहले ही न्यायालय से सजा हुई थी। जेल अधीक्षक की शिकायत पर मेनगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

CCTV में कैद हुई शौचालय की छत से भागने की वारदात जेल अधीक्षक की ओर से मेनगांव थाना प्रभारी को भेजे गए पत्र के अनुसार, फरार कैदी की पहचान अरुण (23) पिता गणेश धुर्वे, निवासी इंदिरा नगर खरगोन के रूप में हुई है। उसे विशेष प्रकरण में खरगोन के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने गत सात अक्टूबर को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 344 और 366 व पॉक्सो एक्ट की धारा-6 से संबंधित था।