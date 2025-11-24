Dharmendra का MP कनेक्शन... ही-मैन को भाया ये शहर, बेटे सनी और बॉबी संग की थी दो-दो फिल्मों की शूटिंग

डिजिटल डेस्क। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra), जिन्हें लोग प्यार से ‘ही-मैन’ कहते हैं, 89 साल की उम्र में भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित धार्मिक और ऐतिहासिक नगर महेश्वर से उनका विशेष लगाव रहा है। यह वही शहर है जहां उन्होंने अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ दो सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग की थी।

नर्मदा तट पर बसा ये शहर नर्मदा तट पर बसे इस खूबसूरत शहर ने यमला पगला दीवाना (2011) और यमला पगला दीवाना 2 (2013) की लोकप्रियता को नई पहचान दी। दोनों फिल्मों का बड़ा हिस्सा लगभग आधी फिल्म महेश्वर में फिल्माई गई थीं। हालांकि फिल्म में इसे बनारस दिखाया गया था, लेकिन दर्शक महेश्वर के घाटों, किले और प्राचीन गलियों को देखने से खुद को रोक नहीं सके।