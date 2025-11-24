मेरी खबरें
    Dharmendra का MP कनेक्शन... ही-मैन को भाया ये शहर, बेटे सनी और बॉबी संग की थी दो-दो फिल्मों की शूटिंग

    Dharmendra MP connection: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का मध्य प्रदेश के महेश्वर से खास जुड़ाव रहा है। उन्होंने सनी और बॉबी देओल के साथ यमला पगला दीवाना सीरीज की दो फिल्मों की आधी शूटिंग यहीं की। महेश्वर की खूबसूरती ने न सिर्फ फिल्मों को चार चांद लगाए बल्कि शहर को बड़ा फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन भी बना दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 03:14:19 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 04:17:00 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra), जिन्हें लोग प्यार से ‘ही-मैन’ कहते हैं, 89 साल की उम्र में भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित धार्मिक और ऐतिहासिक नगर महेश्वर से उनका विशेष लगाव रहा है। यह वही शहर है जहां उन्होंने अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ दो सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग की थी।

    नर्मदा तट पर बसा ये शहर

    नर्मदा तट पर बसे इस खूबसूरत शहर ने यमला पगला दीवाना (2011) और यमला पगला दीवाना 2 (2013) की लोकप्रियता को नई पहचान दी। दोनों फिल्मों का बड़ा हिस्सा लगभग आधी फिल्म महेश्वर में फिल्माई गई थीं। हालांकि फिल्म में इसे बनारस दिखाया गया था, लेकिन दर्शक महेश्वर के घाटों, किले और प्राचीन गलियों को देखने से खुद को रोक नहीं सके।


    शहर की तंग गलियों में घूमना

    फिल्म की शूटिंग के दौरान देओल परिवार कई हफ्तों तक महेश्वर में रुका। स्थानीय लोगों के अनुसार धर्मेंद्र, सनी और बॉबी बेहद सरल और सहज स्वभाव के थे। वे शाम को नर्मदा घाट पर बैठकर आरती देखते और दिन में शहर की तंग गलियों में घूमते नजर आते थे। धर्मेंद्र ने स्वयं कहा था कि “महेश्वर का सुकून मुंबई की भीड़ में नहीं मिलता।”

    कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग

    महेश्वर की सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल ने न सिर्फ देओल परिवार को आकर्षित किया बल्कि बाद में यह स्थान बॉलीवुड की पहली पसंद बन गया। यहां अशोका, रावण, बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, पैडमैन, दबंग-3, तेवर, जीनियस समेत कई बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग भी हुई है।

    बॉलीवुड पर्यटन का नया केंद्र

    इन फिल्मों के फिल्मांकन ने महेश्वर को एक प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बना दिया है। पर्यटन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। आज भारत और विदेशों से आने वाले पर्यटक यह जानने में रुचि रखते हैं कि कौन सा सीन किस फिल्म में शूट किया गया था। धर्मेंद्र के इस जुड़ाव ने महेश्वर को सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं रहने दिया, बल्कि इसे बॉलीवुड पर्यटन का नया केंद्र बना दिया है।

