'आतंकवादियों के खाते से आए हैं 7 करोड़'... खरगोन में बुजुर्ग प्रोफेसर को किया डिजिटल अरेस्ट, वसूल लिए 10 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। सनावद के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को आतंकवादी संगठन से सात करोड़ रुपये अकाउंट में आने के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करके दो दिन तक वीडियो कॉल पर बंधक बनाए रखा। उनसे अन्य खाते में 10 लाख रुपये का आरटीजीएस करवाया। कुलकर्णी ने साइबर सेल से आरोपी को पकड़ने की मांग की है। मैकेनिकल विभाग इंचार्ज रहे शशिकांत कुलकर्णी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट कर 10 और 11 जनवरी को व्हाट्सएप के जरिए एक फर्जी व्यक्ति, जो अपना नाम अमर सिंह बता रहा था, उसने अरेस्ट किया।

ISI और आतंकवादियों का डर: बुजुर्ग को दिल्ली बुलाने की धमकी उसने आतंकवादी संगठन के अकाउंट से सात करोड़ रुपये कुलकर्णी के खाते में ट्रांसफर होने के मामले में पूछताछ के लिए पहले दिल्ली बुलाया। बुजुर्ग होने के कारण वहां आने में असमर्थता बताने पर उसने मामले के निराकरण के लिए अन्य अकाउंट में 10 लाख रुपये आरटीजीएस करने का दबाव बनाया। आरोपित ने बताया था कि दिल्ली में कुछ आईएसआई के आतंकवादी पकड़ाए हैं और उनके अकाउंट से करीब 7 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है, और इस मामले में आप भी आरोपित हैं।