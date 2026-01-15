मेरी खबरें
    'आतंकवादियों के खाते से आए हैं 7 करोड़'... खरगोन में बुजुर्ग प्रोफेसर को किया डिजिटल अरेस्ट, वसूल लिए 10 लाख रुपये

    Digital Arrest: सनावद के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को आतंकवादी संगठन से सात करोड़ रुपये अकाउंट में आने के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करके दो दिन तक वीडियो कॉल पर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 10:08:11 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 10:08:11 PM (IST)
    'आतंकवादियों के खाते से आए हैं 7 करोड़'... खरगोन में बुजुर्ग प्रोफेसर को किया डिजिटल अरेस्ट, वसूल लिए 10 लाख रुपये
    खरगोन में बुजुर्ग प्रोफेसर को किया डिजिटल अरेस्ट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। सनावद के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को आतंकवादी संगठन से सात करोड़ रुपये अकाउंट में आने के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करके दो दिन तक वीडियो कॉल पर बंधक बनाए रखा। उनसे अन्य खाते में 10 लाख रुपये का आरटीजीएस करवाया। कुलकर्णी ने साइबर सेल से आरोपी को पकड़ने की मांग की है। मैकेनिकल विभाग इंचार्ज रहे शशिकांत कुलकर्णी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट कर 10 और 11 जनवरी को व्हाट्सएप के जरिए एक फर्जी व्यक्ति, जो अपना नाम अमर सिंह बता रहा था, उसने अरेस्ट किया।

    ISI और आतंकवादियों का डर: बुजुर्ग को दिल्ली बुलाने की धमकी

    उसने आतंकवादी संगठन के अकाउंट से सात करोड़ रुपये कुलकर्णी के खाते में ट्रांसफर होने के मामले में पूछताछ के लिए पहले दिल्ली बुलाया। बुजुर्ग होने के कारण वहां आने में असमर्थता बताने पर उसने मामले के निराकरण के लिए अन्य अकाउंट में 10 लाख रुपये आरटीजीएस करने का दबाव बनाया। आरोपित ने बताया था कि दिल्ली में कुछ आईएसआई के आतंकवादी पकड़ाए हैं और उनके अकाउंट से करीब 7 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है, और इस मामले में आप भी आरोपित हैं।


    लाखों की ठगी और पुलिस की जांच: साइबर सेल में शिकायत दर्ज

    प्रोफेसर फर्जी कॉल पर घबरा गए। उसकी बात को मानते हुए 11 जनवरी को अकाउंट नंबर में 10 लाख रुपये की राशि आरटीजीएस करवा दी। कुलकर्णी ने बताया कि आरोपी द्वारा अभी भी फोन कर खाते को फ्रीज नहीं करने के बदले राशि की मांग की जा रही है। इस संबंध में साइबर सेल एवं वारंट तामील करने वाले विभाग से भी फोन पर चर्चा कर वस्तुस्थिति का पता लगाया। जहां से मालूम हुआ कि आपके नाम से ऐसा कोई अपराध नहीं है और न ही कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, न ही ऐसी कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है। अब साइबर सेल में शिकायत कर आरोपी को पकड़ने की मांग की है। मामले में एएसपी शकुंतला रुहल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

