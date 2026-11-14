मध्य प्रदेश के खरगोन में सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके, 4.1 मापी गई तीव्रता

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय सहित लगभग पूरे जिले में शनिवार सुबह करीब 9:16 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस दौरान जमीन के अंदर से किसी भारी वाहन के गुजरने जैसा कंपन महसूस हुआ। कंपन महसूस होते ही कई लोग घरों के बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता।

लोगों ने बताया की भूकंप का तेज कंपन महसूस हुआ। यह कुछ देर तक जारी रहा। कंपन महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और इस बात की पुष्टि एक दूसरे से करने लगे। वही कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर भूकंपन के मैसेज तेजी से वायरल हुए।