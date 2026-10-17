सिंगरौली में भूकंप के झटके, 3.5 रही तीव्रता; राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने की पुष्टि

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। जिले में शनिवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। NCS के रिकॉर्ड के मुताबिक झटका दोपहर 2 बजकर 12 मिनट 35 सेकंड पर दर्ज हुआ।

फेल्ट इट’ के रूप में भी दर्ज किया गया NCS के अनुसार भूकंप का केंद्र 24.239 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.502 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। इसे सिंगरौली, मध्यप्रदेश क्षेत्र में दर्ज किया गया है। NCS के रिकॉर्ड में इस घटना को ‘फेल्ट इट’ के रूप में भी दर्ज किया गया है, यानी क्षेत्र में लोगों द्वारा कंपन महसूस किए जाने की सूचना है।