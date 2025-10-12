मेरी खबरें
    ये मांझा पतंग नहीं, लोगों को काटता है... MP में हेड कांस्टेबल घायल, बाल-बाल बची जान

    By vishal anand chhatiye

    By vishal anand chhatiye
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 07:27:46 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 07:27:46 AM (IST)
    ये मांझा पतंग नहीं, लोगों को काटता है... MP में हेड कांस्टेबल घायल, बाल-बाल बची जान
    MP में हेड कांस्टेबल घायल, बाल-बाल बची जान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। प्रतिबंध के बावजूद शहर बेरोकटोक चाइनीज मांझा आसमान में उड़ रहा है। शनिवार को इस मांझे ने एक प्रधान आरक्षक को शिकार बनाया। अस्पताल में उपचाररत घायल पुलिसकर्मी कमल नरवरे बताया कि वह शनिवार सुबह करीब 11 बजे अपने साथी पुलिसकर्मी छितरसिंह चौहान के साथ बाइक पर जा रहा था।

    धागे से बचने के फेर में बाइक से गिरे

    इसी दौरान शहर के औरंगपुरा रोड़ पर पतंग की डोर में बंधा चाइनीज मांझा गले में जा अटका। समय रहते मैंने धागे को हटा लिया, धागे से बचने के फेर में बाइक से भी गिर गया। धागा कान को काटते हुए निकल गया, जबकि बाइक से गिरने से कमर, कंधे में भी चोट आई है।


    धागे पर सख्ती से रोक लगाने की मांग

    उपचाररत नरवरे के बेटे अमित ने बताया कि 28 सितंबर को जब वह नवग्रह पुल से शहर की ओर आ रहे थे, इसी दौरान चायनीज मांझा पीठ के साथ हाथ को भी जख्मी कर गया। इसकी लिखित शिकायत पुलिस को भी की है। नरवरे पिता- पुत्र ने मांग की है कि इस जानलेवा धागे पर सख्ती से रोक लगाई जाए, अन्यथा बेवजह लोग जख्मी या असमय मौत के शिकार होते रहेंगे।

