ये मांझा पतंग नहीं, लोगों को काटता है... MP में हेड कांस्टेबल घायल, बाल-बाल बची जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। प्रतिबंध के बावजूद शहर बेरोकटोक चाइनीज मांझा आसमान में उड़ रहा है। शनिवार को इस मांझे ने एक प्रधान आरक्षक को शिकार बनाया। अस्पताल में उपचाररत घायल पुलिसकर्मी कमल नरवरे बताया कि वह शनिवार सुबह करीब 11 बजे अपने साथी पुलिसकर्मी छितरसिंह चौहान के साथ बाइक पर जा रहा था।

धागे से बचने के फेर में बाइक से गिरे इसी दौरान शहर के औरंगपुरा रोड़ पर पतंग की डोर में बंधा चाइनीज मांझा गले में जा अटका। समय रहते मैंने धागे को हटा लिया, धागे से बचने के फेर में बाइक से भी गिर गया। धागा कान को काटते हुए निकल गया, जबकि बाइक से गिरने से कमर, कंधे में भी चोट आई है।