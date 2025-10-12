इंदौर को PM Modi की सौगात... 30 टन प्रतिदिन क्षमता वाला अत्याधुनिक दूध पाउडर प्लांट स्थापित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कृषि विज्ञान परिसर नई दिल्ली से इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के 30 टन प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध पाउडर प्लांट का उद्घाटन वर्चुअली किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। वर्चुअली लोकार्पित किए गए इस दुग्ध चूर्ण संयंत्र का प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्यमंत्री लखन पटेल ने मांगलिया पहुंचकर निरीक्षण किया और फीता काटकर संयंत्र का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ उन्होंने संयंत्र का संचालन करने वाली टीम और संबंधित अधिकारियों से संवाद किया। दुग्ध संघ के विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी शुभारंभ किया। एआइएफ के तहत 1068 परियोजनाओं, पशुपालन क्षेत्र में 18 परियोजनाओं, मत्स्य पालन में नौ परियोजनाओं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त, पशुपालन क्षेत्र में एक परियोजना, मत्स्य पालन क्षेत्र में सात परियोजनाएं और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक परियोजना का शिलान्यास भी किया गया।