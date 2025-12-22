मेरी खबरें
    कॉलेज की 'तानाशाही' ने ली जान! होस्टल में छात्र ने पी जहरीली दवा, भाई बोला- सर छुट्टी देते तो भाई जिंदा होता

    Khargone News: खरगोन जिले के बोरावां में संचालित हो रही बी-फार्मेसी कॉलेज होस्टल के एक छात्र की जहरीली दवाई पीने से मौत हो गई। छात्र ने जिला अस्पताल म ...और पढ़ें

    By vishal anand chhatiyeEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 09:17:36 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 09:17:36 PM (IST)
    सचिन जायसवाल।

    HighLights

    1. छुट्टी नहीं मिलने पर बी फार्मेसी छात्र ने जहरीली दवा पीकर की आत्महत्या
    2. कॉलेज प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप, इलाज के दौरान भी कोई नहीं पहुंचा
    3. छात्र ने जहरीली दवाई पी ली थी, उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिले के बोरावां में संचालित हो रही बी-फार्मेसी कॉलेज होस्टल के एक छात्र की जहरीली दवाई पीने से मौत हो गई। छात्र ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रविवार देर रात दम तोड़ दिया। छात्र की मौत के बाद परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर सवाल खड़े किए है। मृतक के भाई ने कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलने पर परेशान होकर उक्त कदम उठाने का आरोप लगाया है, हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोमवार सुबह पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली सचिन पुत्र अनिल जायसवाल (20) निवासी गुडी पिपलोद जिला खंडवा को रविवार शाम जिला अस्पताल लाया गया था। छात्र ने जहरीली दवाई पी ली थी। उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

    छुट्टी नहीं मिलने पर की आत्महत्या

    अस्पताल पहुंचे मृतक के भाई शुभम जायसवाल ने आरोप लगाया कि रविवार दोपहर भाई से बात हुई थी। सचिन ने बताया कि कालेज में अवकाश चल रहा है। सभी छात्र अपने घर लौट गए है, लेकिन मुझे टीजी सर ने अवकाश नहीं दिया। उन्होंने कोर्स से संबंधित पढ़ाई पूरी करने के बाद ही अवकाश पर जाने का कहा था इससे परेशान होकर उसने दवाई पी ली। सचिन को उसके सहपाठी हलचल नहीं होने पर दरवाजा तोड़कर निकाला। परिजनों ने कहा कि यदि उसे अवकाश दे दिया जाता तो वह यह कदम नहीं उठाता। छात्र के जहरीली दवाई पीने के बाद भी कालेज प्रबंधन से कोई भी अस्पताल नहीं पहुंचा, न ही हमसे कोई हाल जाने। इस पर भी परिजनों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब लाखों रुपये फीस ले रहे है तो छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य भी देखना चाहिए। उसे जहरीली दवाई कहां से मिली, यह जांच का विषय है।


    जिले में कई कॉलेजों में ऐसा

    जिलेभर में कई निजी कालेज संचालित है। यहां भी इस तरह विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जाता है। कई जगह प्रबंधन को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पढ़ाई प्रभावित के डर या कालेज से निकालने के डर से कई पीड़ित शिकायत नहीं कर पाते हैं। जिला स्तर पर कालेजों की जांच व विद्यार्थियों की काउंसिलिंग, रैगिंग जैसी मामलों की जानकारी नहीं ली जाती है। इसके चलते विद्यार्थी परेशान होते हैं। कई कालेजों में प्रबंधन की तानाशाही है।

    जल्द ही बयान लेंगे

    पुलिस ने मौका निरीक्षण किया है। घटनास्थल पर कीटनाश की बाटल मिली है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अस्पताल से डायरी नहीं मिली है। जल्द ही जांच करेंगे। साथ ही परिजन व प्रबंधन के बयान लेंगे।- राजेंद्र बर्मन, टीआइ कसरावद

