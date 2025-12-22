कॉलेज की 'तानाशाही' ने ली जान! होस्टल में छात्र ने पी जहरीली दवा, भाई बोला- सर छुट्टी देते तो भाई जिंदा होता

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिले के बोरावां में संचालित हो रही बी-फार्मेसी कॉलेज होस्टल के एक छात्र की जहरीली दवाई पीने से मौत हो गई। छात्र ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रविवार देर रात दम तोड़ दिया। छात्र की मौत के बाद परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर सवाल खड़े किए है। मृतक के भाई ने कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलने पर परेशान होकर उक्त कदम उठाने का आरोप लगाया है, हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोमवार सुबह पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली सचिन पुत्र अनिल जायसवाल (20) निवासी गुडी पिपलोद जिला खंडवा को रविवार शाम जिला अस्पताल लाया गया था। छात्र ने जहरीली दवाई पी ली थी। उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

छुट्टी नहीं मिलने पर की आत्महत्या अस्पताल पहुंचे मृतक के भाई शुभम जायसवाल ने आरोप लगाया कि रविवार दोपहर भाई से बात हुई थी। सचिन ने बताया कि कालेज में अवकाश चल रहा है। सभी छात्र अपने घर लौट गए है, लेकिन मुझे टीजी सर ने अवकाश नहीं दिया। उन्होंने कोर्स से संबंधित पढ़ाई पूरी करने के बाद ही अवकाश पर जाने का कहा था इससे परेशान होकर उसने दवाई पी ली। सचिन को उसके सहपाठी हलचल नहीं होने पर दरवाजा तोड़कर निकाला। परिजनों ने कहा कि यदि उसे अवकाश दे दिया जाता तो वह यह कदम नहीं उठाता। छात्र के जहरीली दवाई पीने के बाद भी कालेज प्रबंधन से कोई भी अस्पताल नहीं पहुंचा, न ही हमसे कोई हाल जाने। इस पर भी परिजनों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब लाखों रुपये फीस ले रहे है तो छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य भी देखना चाहिए। उसे जहरीली दवाई कहां से मिली, यह जांच का विषय है।