नर्मदा में तैरते मिले इंदौर के सैकड़ों वोटर आईडी, प्रशासन में मचा हड़कंप, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मंडलेश्वर स्थित नर्मदा तट पर सफाई के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया है। नदी के पानी में तैरते व तट किनारे सैकड़ों की संख्या में लावारिस मतदाता पहचान पत्र (वोटर आइडी) पाए गए। इन पहचान पत्रों पर दर्ज पते के अनुसार ये सभी कार्ड इंदौर शहर (तिलक नगर व आस्था पैलेस आदि) के हैं।

प्रशासनिक व राजनीतिक हलकों में खलबली इंदौर से करीब 90 किलोमीटर दूर मंडलेश्वर नर्मदा घाट पर इतनी बड़ी संख्या में वोटर कार्ड मिलने से प्रशासनिक व राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। रविवार को 'निस्वार्थ सेवा समिति' द्वारा नर्मदा घाट पर सफाई का कार्य किया जा रहा था, तभी सदस्यों को जल में तैरते हुए वोटर आईडी दिखाई दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचाकर पंचनामा तैयार किया और सभी पहचान पत्रों को जब्त कर लिया।