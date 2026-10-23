खरगोन में कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों ने सीएमओ को कुत्ते का पिल्ला सौंपकर जताया विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन : शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिक परेशान हैं। कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके हमलावर होने की घटनाओं पर गुरुवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ता एक कुत्ते के पिल्ले को लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। यहां सीएमओ कमला कौल के कक्ष में पहुंचकर उन्हें पिल्ला सौंपा और शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाने की मांग की। साथ ही स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखकर आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई।

शहर में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ये कुत्ते झुंड बनाकर राहगीरों, बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालको को निशाना बना रहे हैं, जिससे आए दिन हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इन हमलों में घायल हो चुके हैं।