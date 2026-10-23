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खरगोन में कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों ने सीएमओ को कुत्ते का पिल्ला सौंपकर जताया विरोध

शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिक परेशान हैं। कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके हमलावर होने की घटनाओं पर गुरुवार को युवा कांग्...और पढ़ें

By Vivek ParasharEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 07:40:11 AM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 07:40:11 AM (IST)
खरगोन में कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों ने सीएमओ को कुत्ते का पिल्ला सौंपकर जताया विरोध
युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को कुत्ते का पिल्ला सौंपा। -नईदुनिया

HighLights

  1. युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनाया अनूठा तरीका
  2. शहर में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है
  3. नपा प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन : शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिक परेशान हैं। कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके हमलावर होने की घटनाओं पर गुरुवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा विरोध दर्ज कराया।

कार्यकर्ता एक कुत्ते के पिल्ले को लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। यहां सीएमओ कमला कौल के कक्ष में पहुंचकर उन्हें पिल्ला सौंपा और शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाने की मांग की। साथ ही स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखकर आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई।

शहर में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है

कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ये कुत्ते झुंड बनाकर राहगीरों, बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालको को निशाना बना रहे हैं, जिससे आए दिन हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इन हमलों में घायल हो चुके हैं।


नगर पालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है

युवा कांग्रेस का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे स्थिति और बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका को इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना चाहिए, जिसमें कुत्तों की नसबंदी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना शामिल हो।

समस्या पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो बड़ा आंदोलन करेंगे

कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस समस्या पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो बड़ा आंदोलन करेंगे। सीएमओ ने कार्यकर्ताओं की मांगों को सुना और उन्होंने कुत्ते के पिल्ले को स्वीकार करते हुए कहा कि वह डाग लवर है। इस कुत्ते को सुरक्षित स्थान पर पालन की व्यवस्था करेंगी। मुक प्राणियों की सुरक्षा और देख-रेख हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।