खरगोन में जमीन विवाद के चलते दशहरे की जगह 19 दिन बाद दीपावली पर हुआ रावण दहन

नईदुनिया न्यूज, कसरावद (खरगोन) : ग्राम छोटी कसरावद में जमीन विवाद के चलते इस बार दशहरे पर रावण दहन नहीं हो पाया था। ग्रामीणों ने आखिरकार 19 दिन के इंतजार के बाद दीपावली की रात रविवार को ढोल-ताशों व आतिशबाजी के बीच 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया।

इस दौरान गांव में दशहरे व दीपावली का उत्साह एक साथ नजर आया। रावण दहन के साथ ही पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। दीपावली के पर रावण दहन देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। श्री सांवरिया ग्रुप की ओर से भगवान श्रीराम व लक्ष्मण की आकर्षक झांकी सजाई गई।

दशहरा मैदान बचाओ समिति के माध्यम से रावण दहन किया गया

वहीं नवगठित दशहरा मैदान बचाओ समिति के माध्यम से रावण दहन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ग्राम पंचायत द्वारा रावण का पुतला तैयार करवाकर दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता था।

जमीन विवाद के कारण टला था आयोजन

दरअसल 20 अक्टूबर को दशहरे पर पारंपरिक स्थल पर रावण दहन होना था, लेकिन दहन स्थल की निजी जमीन को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। प्रशासन ने निजी जमीन होने से अन्य स्थान पर रावण दहन करने के निर्देश दिए थे। इस पर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए पारंपरिक स्थल पर ही आयोजन कराने की मांग की।

विवाद के चलते दशहरे पर रावण दहन नहीं हो सका था

विवाद के चलते दशहरे पर रावण दहन नहीं हो सका था। मामले में एसडीएम अनिल जैन व थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी ने ग्रामीणों को समझाइश भी दी थी, लेकिन ग्रामीण अपने पारंपरिक स्थल पर ही रावण दहन कराने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद 19 दिनों तक रावण दहन का इंतजार करना पड़ा। दीपावली की रात रावण दहन के साथ ही दीपों की रोशनी, आतिशबाजी व जय श्रीराम के जयघोष के बीच गांव में उत्सव का माहौल रहा।