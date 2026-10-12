मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बोले- कांग्रेस नेतृत्वहीन व नीतिहीन पार्टी, हार छुपाने को फैला रही भ्रम

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन/बड़वानी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रविवार को खरगोन, बड़वानी और खंडवा के दौरे पर रहे। खरगोन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्वहीन और नीतिविहीन पार्टी है, जो अपनी हार छुपाने के लिए ईवीएम और एसआइआर प्रक्रिया पर भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि संगठन और उसकी विचारधारा ही पार्टी की असली ताकत है।

जिले की छह में से तीन सीटें जीतने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने जनसंघ के समय का स्मरण कराया और सभी छह सीटों पर विजय हासिल करने का आह्वान किया। बड़वानी में निजी रिसोर्ट में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि राजनीति में पद और सत्ता स्थायी नहीं होते, लेकिन संगठन की विचारधारा और कार्यकर्ताओं की भूमिका लंबे समय तक बनी रहती है।