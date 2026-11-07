लट्ठ से तोड़े पैर, घर में गाड़ दी लाश, खरगोन में पैसे के विवाद में भाई ने सगे भाई को तड़पा-तड़पा कर मार डाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। भीकनगांव तहसील के ग्राम शकरखेड़ी में गुरुवार शाम एक व्यक्ति द्वारा अपने ही भाई की हत्या करने का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची के बयानों व पुलिस तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार खर्चे के पैसों के विवाद की छोटी सी बात पर छोटे भाई पूनम बारे ने अपने मछले भाई संतोष पर लट्ठ से वार कर उसके दोनों पैर तोड़ दिए। इसके बाद गंभीर रूप से घायल संतोष रात भर तड़पता रहा और सुबह उसने दम तोड़ दिया।

घटना के बाद आरोपित पूनम ने मां व बच्चों को पुलिस और घर छिनने का खौफ दिखाकर घर के भीतर ही गड्ढा खोदा और शव पर नमक डालकर दफना दिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम जब पूनम बाहर से घर लौटा और खर्चे के पैसे मांगने लगा तो संतोष ने उसका विरोध किया।

बेटी ने सुनाया पापा का हाल इसी बात से आक्रोशित होकर पूनम ने लट्ठ से संतोष के दोनों पैरों पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें तोड़ दिया और अचेत अवस्था में उसे घर के अंदर खाट पर सुला दिया। मृतक की बेटी शिवानी के अनुसार पापा के दोनों पैर टूट चुके थे। रात करीब दो बजे के बीच उन्होंने कहा कि बेटा पेट दर्द कर रहा है, किसी एम्बुलेंस को बुलाओ। लेकिन मोबाइल में बैलेंस नहीं था। दादी के पास पेट दर्द की गोली थी, जो भाई ने पापा को खिलाई। उनके पेट पर ठंडा पानी डाला और पानी पिलाया ताकि उन्हें आराम मिले। पापा ने कहा कि बेटा तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। हम सो गए, लेकिन सुबह जब पापा को उठाया कि अस्पताल ले चलेंगे तो वे उठे ही नहीं। ठंड के कारण उनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था।