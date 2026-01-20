मंडलेश्वर के नर्मदा तट पर 'नीली शर्ट खाकी पैंट' की शूटिंग, जिम्मी शेरगिल और गोविंद नामदेव ने फिल्माए भावुक सीन

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडलेश्वर। निमाड़ की वादियों और मां नर्मदा के पावन तटों पर बॉलीवुड का जमावड़ा एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सोमवार देर शाम को मंडलेश्वर के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर 'ड्रीम वर्ल्ड मूवी प्रोडक्शन (ATL)' के बैनर तले बन रही नीली शर्ट खाकी पेंट फिल्म की शूटिंग की गई।

बेंगलुरु के मशहूर निर्देशक गंगाधर के नेतृत्व में फिल्म की यूनिट यहां पहुंची, जहां मुख्य कलाकार जिम्मी शेरगिल और गोविंद नामदेव के बीच कई महत्वपूर्ण दृश्य फिल्माए गए। घाट पर फिल्माए गए दृश्यों में अभिनेता जिम्मी शेरगिल और गोविंद नामदेव 'नीली शर्ट और खाकी पैंट' की शूटिंग के दौरान साधारण पहनावे में नजर आए।

फिल्म जगत में इस तरह का पहनावा अकसर किसी मध्यमवर्गीय परिवार की कहानी या किसी अनुशासित चरित्र को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहां पिता-पुत्र के बीच एक गहन और वैचारिक चर्चा का दृश्य शूट किया गया, जिसमें दोनों कलाकारों के अभिनय ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म की शूटिंग इससे पहले महेश्वर के मेहतवाड़ा में भी की जा चुकी है। फिल्म का सारांश यह है कि एक मास्टर आदिवासी छात्रों को नदियों की स्वच्छता अभियान पर समझाईश देते हुए नदियों के संरक्षण पर फोकस है। घाट व नर्मदा की स्वच्छता देख बोले जिम्मी,फिर आऊंगा मंडलेश्वर शूटिंग के बीच समय निकालकर अभिनेता जिम्मी शेरगिल ने नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोयदे से मुलाकात की।