खरगोन के सरकारी स्कूल का बुरा हाल, नौवीं के छात्र विधायक के सामने नहीं बता पाए मुख्यमंत्री का नाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, करनावद। सोमवार को विधायक मुरली भंवरा के निरीक्षण में शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान की जानकारी के स्तर की पोल खुल गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल करनावद के कक्षा नौंवी के विद्यार्थी क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र से संबंधित सामान्य ज्ञान के कई प्रश्न किए लेकिन विद्यार्थियों ने किसी का जवाब नहीं दिया।

शाउमावि के आकस्मिक निरीक्षण को लेकर विधायक भंवरा ट्रैक सूट पहनकर विद्यार्थियों से संवाद करने पहुंचे। वे सीधे कक्षाओं में पहुंचे। इस दौरान विधायक ने विद्यार्थियों से सामान्य ज्ञान के कई प्रश्न पूछे। आपका क्षेत्रीय विधायक कौन है? जिसका उत्तर एक भी विद्यार्थी नहीं दे पाया। इसके बाद विधायक ने स्वयं को स्पोर्ट्स टीचर बताते हुए कहा मैं आपका स्पोर्ट्स टीचर हूं। उन्होंने प्रश्न पूछते हुए कहा प्रदेश का मुखिया कौन है, इसका जवाब केवल एक विद्यार्थी दे पाया।