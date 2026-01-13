मेरी खबरें
    खरगोन के सरकारी स्कूल का बुरा हाल, नौवीं के छात्र विधायक के सामने नहीं बता पाए मुख्यमंत्री का नाम

    MP News: विधायक मुरली भंवरा के निरीक्षण में शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान की जानकारी के स्तर की पोल खुल गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 01:23:10 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 01:23:10 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, करनावद। सोमवार को विधायक मुरली भंवरा के निरीक्षण में शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान की जानकारी के स्तर की पोल खुल गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल करनावद के कक्षा नौंवी के विद्यार्थी क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र से संबंधित सामान्य ज्ञान के कई प्रश्न किए लेकिन विद्यार्थियों ने किसी का जवाब नहीं दिया।

    शाउमावि के आकस्मिक निरीक्षण को लेकर विधायक भंवरा ट्रैक सूट पहनकर विद्यार्थियों से संवाद करने पहुंचे। वे सीधे कक्षाओं में पहुंचे। इस दौरान विधायक ने विद्यार्थियों से सामान्य ज्ञान के कई प्रश्न पूछे। आपका क्षेत्रीय विधायक कौन है? जिसका उत्तर एक भी विद्यार्थी नहीं दे पाया। इसके बाद विधायक ने स्वयं को स्पोर्ट्स टीचर बताते हुए कहा मैं आपका स्पोर्ट्स टीचर हूं। उन्होंने प्रश्न पूछते हुए कहा प्रदेश का मुखिया कौन है, इसका जवाब केवल एक विद्यार्थी दे पाया।


    इसके बाद विधायक ने मुख्यमंत्री निर्वाचन सहित क्षेत्र के सामान्य ज्ञान के कई प्रश्न किए जिसका जवाब कोई भी नहीं दे पाया। इस दौरान विधायक भंवरा ने विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान की जानकारी दी। क्षेत्र के धार्मिक स्थल कर्णेश्वर मंदिर के इतिहास, कावड़िया पहाड़, सीता मंदिर आदि के बारे में विस्तार से बताया।

    अंत में जाते-जाते विद्यार्थियों से कहा मैं आपका क्षेत्रीय विधायक मुरली भंवरा हूं, साथ ही एमएलए का फुल फार्म बताया और अनेक जानकारियां विद्यार्थियों को दी। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष परसराम पाटीदार, उपाध्यक्ष राजेश गोयल, पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गिरि गोस्वामी सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। -विधायक के निरीक्षण के दौरान कक्षा नौंवीं के कुछ विद्यार्थी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए थे। -एनएस भंडोले, प्राचार्य शाउमावि करनावद।

