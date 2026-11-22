नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। साइबर अपराध से जुड़े संदिग्ध लेनदेन के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खाताधारक को राहत देते हुए बैंक को विवादित 20,736 रुपये की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में रखने और शेष बैंक खाते को अनफ्रीज कर सामान्य रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफडी में रखी राशि को तीन महीने के भीतर सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही निकाला जा सकेगा। यदि इस अवधि में मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं आता है तो खाताधारक पुलिस को सूचना देकर यह राशि भी निकाल सकेगा।