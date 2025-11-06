मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Road Accident: खरगोन में ट्रक और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत, दोनों ड्राइवर की मौके पर मौत

    Khargone Accident: जिला मुख्यालय से 55 किमी दूर खरगोन-इंदौर मार्ग स्थित बालसमुद में पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को सुबह 6.30 बजे सड़क हादसा हो गया। इसमें मिनी ट्रक और सब्जियों से भरी पिकअप की भिड़ंत हो गई। इसमें वाहनों चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 01:38:51 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 01:38:51 PM (IST)
    MP Road Accident: खरगोन में ट्रक और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत, दोनों ड्राइवर की मौके पर मौत

    HighLights

    1. ट्रक और पिकअप की आमने-सामने भिड़ंत।
    2. इंदौर-खरगोन मार्ग पर हादसे में दो की मौत
    3. पोल्ट्री फार्म से खाद लेकर गांव लौट रहा था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिला मुख्यालय से 55 किमी दूर खरगोन-इंदौर मार्ग स्थित बालसमुद में पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को सुबह 6.30 बजे सड़क हादसा हो गया। इसमें मिनी ट्रक और सब्जियों से भरी पिकअप की भिड़ंत हो गई। इसमें वाहनों चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

    वहीं, मिनी ट्रक में सवार सात में से कुछ लोगों को गंभीर चोट आई हैं। जानकारी अनुसार मिनी ट्रक चालक दिनेश पुत्र चेतराम भालसे (42) निवासी जीरभार धरमपुरी के पोल्ट्री फार्म से खाद लेकर अपने गांव लौट रहा था।

    वहीं पिकअप वाहन इंदौर की ओर सब्जियां लेकर जा रही थी। इस दौरान दोनों वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण सैफुद्दीन खान और सदर जावेद खान ने तत्काल जेसीबी बुलवाकर कड़ी मशक्कत से दोनों चालकों के शवों को बाहर निकाला, वही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को निजी वाहन से कसरावद अस्पताल भिजवाया गया।घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।


    सड़क हादसे में दो युवक घायल, एक का हाथ फैक्चर

    खरगोन से नालछा धार जा रहे दो युवकों की बाइक कसरावद के अरिहंत नगर के पास तेज रफ्तार बलगर से टकरा गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, अख्तर खान और रोशन खान, दोनों निवासी खरगोन, मंगलवार दोपहर मोटरसाइकिल से नालछा की ओर जा रहे थे।

    इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बलगर वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए।

    राहगीरों ने तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों को कसरावद अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अख्तर खान के हाथ की हड्डी टूट गई है, जबकि रोशन खान को शरीर में कई जगह चोट आई हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.