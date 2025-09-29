MP News: नाचते-नाचते आई मौत... पति के साथ डांस करते समय युवती को आया हार्ट अटैक, देखें Viral Video

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। मध्य प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। अपने पति के साथ डांस कर रही एक युवती को अचानक हार्ट अटैक आया जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, खरगोन के भीखनगांव स्थित पलासी गांव में यह घटना हुई है। घटना की जानकीर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बता दें कि युवती का नाम सोनम है जो अपने पति कृष्णपाल के साथ सिंगाजी मंदिर पर स्थापित दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने रविवार रात को नाच रही थी तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गयी। इसी साल एक मई को युवती की शादी हुई थी। सोनम यादव की उम्र 19 साल थी। उसके पिता का नाम विजय यादव था। सोनम की शादी पलासी निवासी कृष्णपाल यादव से 4 माह पहले ही हुई थी।
