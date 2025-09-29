MP News: नाचते-नाचते आई मौत... पति के साथ डांस करते समय युवती को आया हार्ट अटैक, देखें Viral Video

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। मध्य प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। अपने पति के साथ डांस कर रही एक युवती को अचानक हार्ट अटैक आया जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, खरगोन के भीखनगांव स्थित पलासी गांव में यह घटना हुई है। घटना की जानकीर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मध्य प्रदेश के खरगोन में पति के साथ नाचते समय एक युवती को अचानक हार्ट अटैक आया। महिला बेहोश होकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। pic.twitter.com/H83ntWHQ7E

बता दें कि युवती का नाम सोनम है जो अपने पति कृष्णपाल के साथ सिंगाजी मंदिर पर स्थापित दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने रविवार रात को नाच रही थी तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गयी। इसी साल एक मई को युवती की शादी हुई थी। सोनम यादव की उम्र 19 साल थी। उसके पिता का नाम विजय यादव था। सोनम की शादी पलासी निवासी कृष्णपाल यादव से 4 माह पहले ही हुई थी।

इसे भी पढ़ें... किसान ने काट दिए 12 भैंसों के थन, खेत में घुसने पर बेजुबानों से की बर्बरता; शिवपुरी का मामला