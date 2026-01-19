मेरी खबरें
    MP Road Accident: खरगोन में भीषण हादसा... कार ने चार लोगों को रौंदा, एक की दर्दनाक मौत; तीन घायल

    MP Road Accident: मध्य प्रदेश के खरगोन में एक भीषण हादसा हो गया। ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 04:12:16 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 04:14:13 PM (IST)
    MP Road Accident: खरगोन में कार ने चार लोगों को रौंदा। प्रतीकात्मक फोटो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन: मध्य प्रदेश के खरगोन में एक भीषण हादसा हो गया। खरगोन जिले के महेश्वर के धरगांव में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े चार लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए।

    खबर अपडेट की जा रही है


