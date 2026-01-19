MP Road Accident: खरगोन में भीषण हादसा... कार ने चार लोगों को रौंदा, एक की दर्दनाक मौत; तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन: मध्य प्रदेश के खरगोन में एक भीषण हादसा हो गया। खरगोन जिले के महेश्वर के धरगांव में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े चार लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए।