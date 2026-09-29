देवी अहिल्याबाई के जीवन और विरासत पर शोध को मिलेगा नया आयाम, होलकर कल्चरल सेंटर और FIHCR के बीच हुआ एमओयू

नईदुनिया प्रतिनिधि, महेश्वर (खरगोन) : लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर के जीवन, नेतृत्व और ऐतिहासिक विरासत को प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर नई पीढ़ी और दुनिया के सामने लाने की दिशा में मंगलवार को शाम 5:30 महेश्वर में महत्वपूर्ण पहल हुई।

अहिल्या फोर्ट में होलकर कल्चरल सेंटर (HCC) और फाउंडेशन फॉर इंडियन हिस्टॉरिकल एंड कल्चरल रिसर्च (FIHCR) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में होलकर कल्चरल सेंटर के संस्थापक-संरक्षक प्रिंस यशवंतराव होलकर और FIHCR के संस्थापक-निदेशक इतिहासकार डॉ. विक्रम सम्पत मौजूद रहे।

शोधपरक अध्ययन को बढ़ावा देना है MoU का उद्देश्य अहिल्याबाई होलकर के जीवन, प्रशासनिक नेतृत्व, कार्यशैली और विरासत से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों, अभिलेखीय सामग्री तथा अन्य स्रोतों के शोधपरक अध्ययन को बढ़ावा देना है। FIHCR द्वारा मध्यप्रदेश संस्कृति संचालनालय के सहयोग से अहिल्याबाई के जीवन और नेतृत्व पर शोधपरक पुस्तक तैयार की जा रही है। इस सहयोग से होलकर परंपरा से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययन में सहायता मिलने की उम्मीद है। युवाओं के लिए इतिहास को जीवंत बनाना जरूरी प्रिंस यशवंतराव होलकर ने कहा कि मां साहब अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर अब तक काफी इतिहास लिखा जा चुका है, लेकिन आज की पीढ़ी और विशेषकर युवाओं के लिए इस इतिहास को जीवंत बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुस्तक और शोध का उद्देश्य केवल पुराने इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि शोध के माध्यम से मां साहब के जीवन, विचारों और कार्यों को नए स्वरूप में दुनिया के सामने लाना है।