खरगोन में सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर लाठी-हथियारों से हमला, RI का पैर तोड़ा, पटवारी का सिर फोड़ा; 20 पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिले की महेश्वर तहसील के ग्राम भकलाय में सीमांकन करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों में महिलाओं सहित 20 से अधिक लोग शामिल थे।

पटवारी के सिर में गंभीर चोट आई इस हमले में राजस्व निरीक्षक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया, वहीं पटवारी के सिर में गंभीर चोट आई और अंदरूनी चोटों के कारण उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों अधिकारियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मंडलेश्वर एसडीएम पूर्वा मंडलोई व एसडीओपी श्वेता शुक्ला की मौजूदगी में शाम 6.30 बजे प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। पूरा घटनाक्रम दोपहर दो से तीन बजे के बीच का है।