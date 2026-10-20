खरगोन में तड़के 4 बजे निकली मां महाकाली की सवारी, नरसिंह-हिरण्यकश्यप के स्वांग से हुआ खप्पर उत्सव का समापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन : मां महाकाली के जयकारों और ढोल-मंजीरों की गूंज के बीच मंगलवार तड़के 4 बजे भावसार मोहल्ले में मां महाकाली की सवारी निकली। भावसार क्षत्रिय समाज की 408 साल पुरानी परंपरा के तहत आयोजित खप्पर उत्सव में महानवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे।

पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों और देवी आराधना के बीच निकली सवारी के बाद भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के प्रसंग पर आधारित स्वांग की प्रस्तुति के साथ दो दिवसीय उत्सव का समापन हुआ। नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकश्यप के वध का प्रसंग बुराई पर अच्छाई की विजय और धर्म की स्थापना का संदेश दे गया।