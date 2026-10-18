बिना कंजक खिलाए अधूरा माना जाता है नवरात्रि का व्रत, इंद्रदेव से शुरू हुई परंपरा; बटुक का होना भी बेहद खास

मनोरंजन डस्क। नवरात्र में कन्या पूजन करने से जगत जननी मां अंबे की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्र के दौरान छोटी-छोटी कन्याओं को भोजन कराने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख-समृद्धि का वास रहता है। कन्या पूजन को कंजक पूजा भी कहा जाता है। माना जाता है कि कन्या पूजन के बिन नवरात्र का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। वहीं कन्याओं के साथ एक बटुक भी होना चाहिए जिसे भैरव का रूप माना जाता है।

पुराणों के अनुसार, बाल्यावस्था छल-कपट, अहंकार, ईर्ष्या और बुराइयों से दूर होती है। बच्चों का मन पूरी तरह निर्मल और पवित्र होता है, इसलिए उनमें साक्षात देवी की ऊर्जा निवास करती है। यही कारण है कि कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है ताकि घर में सकारात्मकता, सुख और समृद्धि बनी रहे। तो आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन से जुड़ा पौराणिक कथा क्या है।