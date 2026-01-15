MP के खरगोन में चरित्र संदेह को लेकर पत्नी की हत्या, छह माह के पुत्र की भी मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिले के बैड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम बकावा में कथित तौर पर चरित्र संदेह को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी, इसी दौरान उसके 6 माह के पुत्र की श्वास नली में दूध चले जाने से उसकी भी मृत्यु हो गई।पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह बकावा स्थित एक मकान से 30 वर्षीय चंपाबाई मानकर और उसके 6 माह के पुत्र का शव मिलने की सूचना मिली।

उन्होंने बताया कि पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। दोनों के शवों के पास महिला का पति सुनील बैठा हुआ मिला और संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि महिला के शव पर चोटों के कई निशान थे। उन्होंने बताया कि सुनील ने पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया है।

एसपी ने बताया कि अभी तक की पूछताछ के आधार पर निष्कर्ष निकल रहा है कि महिला के चरित्र पर संदेह को लेकर यह घटना हुई है। उन्होंने बताया कि बुधवार रात्रि इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और 6 माह के पुत्र को दूध पिला रही चंपा बाई को सुनील ने पीटना आरंभ किया। आरोपी ने उसे दरवाजे पर पटक दिया, इसके बाद हाथ पैर और डंडे से भी पिटाई की जिसके चलते वह गिर पड़ी। आरोपी पत्नी को बेहोश समझ कर सो गया। घटना के दौरान उसके दो बड़े बच्चे भी मौके पर उपस्थित थे।