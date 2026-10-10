खरगोन में निजी डॉक्टर के क्लिनिक में इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत, पति ने पिया जहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन : जिले के भीकनगांव थाना क्षेत्र के पोखराबाद गांव की 60 वर्षीय महिला की निजी डॉक्टर के क्लिनिक पर इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने उपचार में लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। वहीं घटना से दुखी महिला के पति अंगूरीलाल ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ पी लिया। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इंजेक्शन लगाए जाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई बंजारा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र राठौर ने बताया कि पोखराबाद निवासी संतरीबाई की तबीयत खराब होने पर परिजन उन्हें मानसिक रोगों का उपचार करने वाले एक निजी डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर पहुंचे थे। यहां इंजेक्शन लगाए जाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने संबंधित निजी डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।