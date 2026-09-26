विश्व पर्यटन दिवस : महेश्वर में अहिल्या लोक से बदलेगी तस्वीर, खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

नरेंद्र चौधरी, नईदुनिया, महेश्वर : नर्मदा तट पर बसा यह नगर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि जीवंत इतिहास है। जहां घाटों पर आस्था बहती है, किले की दीवारों में अहिल्याबाई होलकर का युग बोलता है और करघों पर चलती महेश्वरी साड़ी सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखती है।

अब इसी विरासत को आधुनिक पर्यटन से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। अहिल्या लोक परियोजना नगर के पर्यटन भविष्य का नया अध्याय बनने जा रही है, जो इतिहास दर्शाने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर खोलेगी।