AI से बनाई प्राचार्य की आपत्तिजनक तस्वीर, बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, चार छात्र निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। जिले के निवास के आइटीआई वार्ड में संचालित संदीपनि स्कूल के कुछ छात्रों ने एआई से प्राचार्य की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी। प्राचार्य ने अनुशासनहीनता के आरोप में चार छात्रों को निलंबित कर दिया है। मंगलवार को छात्र-छात्राओं ने निवास-मंडला मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि कुछ छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। प्राचार्य उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करते हैं।

पुलिस ने छात्रों को दिया कार्रवाई का भरोसा वहीं प्राचार्य का कहना है कि कुछ छात्र सबको भड़का रहे हैं। छात्र-छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर स्कूल के प्राचार्य वेद प्रकाश अवधिया को हटाने की मांग कर नारेबाजी की। चक्काजाम की सूचना मिलते ही निवास पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्र-छात्राओं को समझाकर सड़क से हटाया, जिसके बाद उन्होंने स्कूल के सामने धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने छात्र-छात्राओं से लिखित शिकायत लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।