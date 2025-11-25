AI से बनाई प्राचार्य की आपत्तिजनक तस्वीर, बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, चार छात्र निलंबित

मेरी खबरें
    MP News: मध्य प्रदेश के मंडला के निवास के आइटीआई वार्ड में संचालित संदीपनि स्कूल के कुछ छात्रों ने एआई से प्राचार्य की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी। प्राचार्य ने अनुशासनहीनता के आरोप में चार छात्रों को निलंबित कर दिया है।

    By Shahank Choubey
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 09:18:54 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 09:18:54 PM (IST)
    छात्र-छात्राओं ने चक्काजाम कर किया प्रदर्शन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। जिले के निवास के आइटीआई वार्ड में संचालित संदीपनि स्कूल के कुछ छात्रों ने एआई से प्राचार्य की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी। प्राचार्य ने अनुशासनहीनता के आरोप में चार छात्रों को निलंबित कर दिया है। मंगलवार को छात्र-छात्राओं ने निवास-मंडला मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि कुछ छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। प्राचार्य उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करते हैं।

    पुलिस ने छात्रों को दिया कार्रवाई का भरोसा

    वहीं प्राचार्य का कहना है कि कुछ छात्र सबको भड़का रहे हैं। छात्र-छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर स्कूल के प्राचार्य वेद प्रकाश अवधिया को हटाने की मांग कर नारेबाजी की। चक्काजाम की सूचना मिलते ही निवास पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्र-छात्राओं को समझाकर सड़क से हटाया, जिसके बाद उन्होंने स्कूल के सामने धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने छात्र-छात्राओं से लिखित शिकायत लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।


    स्कूल में 902 छात्र छात्राएं अध्यनरत

    स्कूल में 902 छात्र छात्राएं अध्यनरत है। प्राचार्य वेद प्रकाश अवधिया का कहना है इनमें से 40 से 50 छात्र-छात्राओं की शिकायत आती है, जिसकी सूचना अभिभावकों को भी दी है। ये कभी गुटका खाकर यहां-वहां थूकते हैं तो दरवाजे तोड़ने, सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाने जैसी हरकतें भी करते हैं। प्राचार्य का कहना है कि इन छात्रों ने एआइ से एडिट मेरी फोटो वाट्सएप में बहुप्रसारित की है। इसकी शिकायत सात नवंबर को निवास थाने में की गई है। छात्रों ने इसके लिए लिखित में माफी भी मांगी है।

