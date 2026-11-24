नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। नैनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मूक माटी एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक 63 वर्षीय यात्री ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे में यात्री के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि उनका बायां हाथ भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी उमेश कटारे पिता पूरन कटारे परिवार के साथ मूक माटी एक्सप्रेस (11702) से जबलपुर से दुर्ग की यात्रा कर रहे थे।
नैनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव के दौरान वे प्लेटफार्म नंबर एक पर चाय-नाश्ता लेने के लिए उतरे थे। इसी दौरान वापस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रेन के नीचे आ गए।
हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई, वहीं बायां हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के समय उनकी पत्नी और बेटा भी साथ मौजूद थे।
घटना के बाद घायल यात्री को तत्काल सिविल अस्पताल नैनपुर पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जबलपुर रेफर कर दिया।
नैनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान लगातार हो रही दुर्घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। यात्रियों को जल्दबाजी से बचने और ट्रेन के पूरी तरह रुकने के बाद ही चढ़ने-उतरने की सावधानी बरतने की जरूरत है।
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