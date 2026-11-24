नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। नैनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मूक माटी एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक 63 वर्षीय यात्री ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

बायां हाथ भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त, सिर में गंभीर चोट

हादसे में यात्री के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि उनका बायां हाथ भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है।

जबलपुर से दुर्ग की यात्रा कर रहे थे

जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी उमेश कटारे पिता पूरन कटारे परिवार के साथ मूक माटी एक्सप्रेस (11702) से जबलपुर से दुर्ग की यात्रा कर रहे थे।

चढ़ने की कोशिश करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया

नैनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव के दौरान वे प्लेटफार्म नंबर एक पर चाय-नाश्ता लेने के लिए उतरे थे। इसी दौरान वापस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रेन के नीचे आ गए।