कांग्रेस सरकार पर बरसे सीएम मोहन यादव, कहा- विपक्ष के राज में ट्रांसफर के नाम पर लोगों को डराया-धमकाया जाता था

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंडला में टाइगर सफारी जू बनाने की घोषणा की। रविवार को तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मार्गदर्शन में माओवाद को आखिरी सलाम किया।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व सरकारों में प्रदेश का बजट काफी कम था, वर्तमान में यह चार लाख 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। कांग्रेस शासन में ट्रांसफर के नाम पर लोगों को डराया-धमकाया जाता था। सीएम ने इस दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की बोनस राशि वितरित की, जिससे नौ लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक लाभान्वित हुए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दूध उत्पादन को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा। साथ ही मंडला में लगभग समाप्त हो चुकी पान की खेती को पुनः शुरू करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की मांग पर मंडला में दो कॉलेज खोलने और पीएचई मंत्री संपतिया उइके की मांग पर कोदो-कुटकी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का आश्वासन दिया।
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कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नए भवन बनाने की बात भी कही। सीएम ने बताया कि सांदीपनि स्कूलों के खुलने के बाद प्रदेश में स्कूल ड्रॉपआउट की दर शून्य हो गई। गांवों में आवागमन के लिए सरकारी बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे सार्वजनिक परिवहन को विस्तार मिलेगा।
पांढुर्णा जिले में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पांढुर्णा सहित प्रदेश के नवीन जिलों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने नागरिकों की सुख-सुविधाओं व जिलों के तेज विकास को शासन की प्राथमिकता बताया। साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने व उद्योगों को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया।