कांग्रेस सरकार पर बरसे सीएम मोहन यादव, कहा- विपक्ष के राज में ट्रांसफर के नाम पर लोगों को डराया-धमकाया जाता था

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंडला में टाइगर सफारी जू बनाने की घोषणा की। रविवार को तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मार्गदर्शन में माओवाद को आखिरी सलाम किया।

सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व सरकारों में प्रदेश का बजट काफी कम था, वर्तमान में यह चार लाख 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। कांग्रेस शासन में ट्रांसफर के नाम पर लोगों को डराया-धमकाया जाता था। सीएम ने इस दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की बोनस राशि वितरित की, जिससे नौ लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक लाभान्वित हुए।