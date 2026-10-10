मंडला में मिठाई की दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख; शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मंडला जिला मुख्यालय मंडला में मिठाई और बेकरी की दुकान मधुरम स्वीट्स में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। घटना में दुकान संचालक को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारण और नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह दुकान के अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। इसके बाद दुकान संचालकों को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर जब दुकान का शटर खोला गया, तो अंदर आग की लपटें उठ रही थीं। दुकान में आग फैलने से वहां रखा सामान मिठाई, बेकरी इसकी चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया गया।