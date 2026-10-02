मंडला के बहुचर्चित डबल मनी प्रकरण में छह आरोपी गिरफ्तार, 1.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मंडला के बहुचर्चित डबल मनी प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर कम समय में जमा पूंजी दोगुनी कर लौटाने का लालच देकर लोगों से निवेश कराने और धोखाधड़ी करने का आरोप है।

1.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में अब तक लगभग 1.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 लाख रुपये सहित करीब 66.50 लाख रुपये का माल जब्त किया है। नागपुर, गोंदिया, मुंबई और बालाघाट में तलाश पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी मंडला पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। टीमों ने कई जिलों में की आरोपियों की तलाश टीमों ने आरोपियों की तलाश में नागपुर, गोंदिया, मुंबई और बालाघाट सहित विभिन्न स्थानों पर पतासाजी की। इसके बाद गोंदिया, बालाघाट और मंडला में दबिश देकर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। निवेश के नाम पर जमा कराई राशि जांच में सामने आया कि आरोपियों लोगों को कम समय में राशि दोगुनी करके वापस करने का लालच देते थे। इस तरह लोगों से जमा पूंजी निवेश कराने की शिकायतें पुलिस को मिली हैं। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर निवेशकों की पहचान, उनसे प्राप्त राशि और आपसी वित्तीय लेन-देन की जानकारी जुटा रही है।