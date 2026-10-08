रात के अंधेरे में मंडला के अमही गांव में घुसा जंगली जानवर, पांच लोगों पर हमला कर किया घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। पांडीवारा पुलिस चौकी अंतर्गत धनपुरी रैयत ग्राम पंचायत के अमाही गांव में बुधवार रात जंगली जानवर के हमले से करीब पांच ग्रामीण घायल हो गए। गांव में अलग-अलग स्थानों पर हुए हमलों के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा घायलों को उपचार के लिए चिरईडोंगरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ग्रामीणों ने जंगली जानवर के तेंदुआ होने की सूचना दी थी। इसके बाद टीम ने गांव और आसपास के क्षेत्र में तलाश अभियान चलाया, लेकिन तेंदुए की मौजूदगी के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को तेंदुए के फोटो दिखाकर पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने फोटो में दिख रहे जानवर को हमलावर जानवर नहीं माना।